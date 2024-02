VXL | un blogger bianconero si interroga sul futuro | 'Allegri sì o Allegri no?'

Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche... (calciomercato)

Blog Calciomercato.com: NOTA della redazione per i blogger: per il mese di febbraio, sono stati sospesi i voti agli articoli, ecco perché tutti i blogger ricevono una bassa ...Blog Calciomercato.com: NOTA della redazione per i blogger: per il mese di febbraio, sono stati sospesi i voti agli articoli, ecco perché tutti i blogger ricevono una bassa ...Inter-Juve, Adani: “Voglio ribadire questo concetto. Calhanoglu non faceva questo, ma…” Juve, senti Adani: "Come si può dire che l'Inter è superiore Mercati imparagonabili, quei parametri zero..." ...