Vuelle A Varese per cancellare l’origine della crisi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Laè cominciata da lì. Da quel maledetto 23 dicembre in cui Nico Mannion mandò di traverso il panettone ai tifosi biancorossi con un ultimo quarto da urlo favorito dalla ‘collaborazione’ di una difesa che non seppe trovare le contromisure per fermarlo, lasciandogli segnare 21 punti in 10 minuti. La sconfitta casalinga con, che rovinò l’impresasettimana prima a Pistoia riaprendo la, sancì di fatto la fine dell’avventura di Maurizio Buscaglia, una situazione trascinata ancora per due gare, fino al giro di boa del girone d’andata, ma senza più credere nella gestione del coach. Adesso, complice la nuova formula che non rispetta più la sequenza dell’andata, è già ora di ritrovarsi davanti, a un mese e mezzo di distanza. Nel frattempo, un bel po’ di cose sono cambiate ...