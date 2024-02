Volo Malpensa-Muscat | aereo costretto a un atterraggio d’emergenza Cosa è successo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Paura questa sera a bordo di undella Oman Air partito dae diretto adovre avrebbe dovuto arrivare dopo 5 ore e 55 minuti. IlOman Air 144, decollato alle 21.36 dalla pista della brughiera e diretto all’aeroporto della capitale dell’Oman, è invece stato dirottato ed è rientrato adopo appena mezz’ora a causa di un incidente tecnico in. L’di emergenza è stato effettuato dopo una trentina di minuti di sorsu Milano, come si vede dall’immagine. Secondo un testimone a bordo si sarebbe trattato dello scoppio di un finestrino dell’aeromobile, un Boeing 789. Notizia in aggiornamento

Atterraggio di emergenza mezz'ora dopo il decollo dall'aeroporto della brughiera per il volo Oman Air 144. Un testimone a bordo: è scoppiato un finestrino ...