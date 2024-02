Volley serie A Lupi | avanti tutta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Isi apprestano ad affrontare la trasferta di Cantù dove, dopo domani, sfideranno la locale compagine brianzola. Si giocherà al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como. La gara è valida per la settima di ritorno e fa seguito alla trasferta di Cuneo, dove un’aggressiva Kemas Lamipel, ricca di orgoglio, ha raccolto un meritato punto, cedendo al quinto set. Nei giorni scorsi il tecnico pisano Bulleri ha spostato l’attenzione sulla matematica salvezza, da raggiungere quanto prima. Questo dopo aver raccolto 2 punti su 6 negli incontri interni con Ortona e Aversa. Quelle due partite, in caso di vittoria piena, avrebbero dovuto tenere in corsa i biancorossi per il settimo posto, per la relativa partecipazione ai play-off. Aver mancato l’obiettivo, ha indotto a nuovi programmi. Idi Cuneo e, questo va detto, sono da play-off, ...

