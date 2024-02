Volley Casciavola | trasferta a Follonica per la PediaTuss | per Katinka Travel è derby

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pisa, 9 febbraio 2024 - Seconda giornata di ritorno e lasi mette in viaggio verso Marina di Grosseto dove al Palasport prestato per l’occasione alla squadra di casa, andrà ad affrontare la Pallavolo, una squadra che già all’andata ha saputo far molto male alle casciavoline e che dopo un girone di andata alterno anche per i tanti infortuni, ha ritrovato giocatrici e condizione, tanto da aver piegato nelle ultime due partite ilCecina prima e la Pallavolo Cascina poi. Di contro le rossoblù vengono da tre vittorie consecutive tutte ottenute al tie break e nella squadra di Tagliagambe arde il desiderio di vendicare la sconfitta della partita di andata, per farlo occorrerà una prova di grande qualità, ma anche una settimana in cui infortuni ed acciacchi vari diano una tregua alla ...

