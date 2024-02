Volete ridere? Così Parenzo prova a riabilitare Soumahoro | un caso a L' aria che tira

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dagli stivali di gomma Aboubakardavanti a Montecitorio alle scarpe di John Travolta al Festival di Sanremo. Il salto logico è notevole e solo quel geniaccio pop di Davidpoteva proporlo senza batter ciglio. In studio a L'che, su La7, c'è proprio, deputato del Gruppo Misto dopo essere stato sospeso da Alleanza Verdi e sinistra in seguito all'inchiesta sui fondi utilizzati da moglie e suocera dell'ex sindacalista, secondo i magistrati, per questioni private anziché per la gestione dei centri di accoglienza per migranti. "Bentornato, sono felice che lei sia qui. Segue il Festival di Sanremo?", gli chiede. "Come tutti i nostri connazionali", sorride. "Lei in queste settimane è stato in vari centri per ...