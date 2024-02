Voci sullo spogliatoio della Lazio | Rovella | “notizie infondate”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Laè reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e si prepara a scendere in campo per il match24ª giornata del campionato di Serie A sul campo del Cagliari. Negli ultimi giorni sono circolatedi problemi nellobiancoceleste. “Come uscire da questo momento? Ne abbiamo parlato con il mister e abbiamo iniziato a preparare la prossima partita. Solo così ne usciremo: mettendo in ogni allenamento sempre più voglia e determinazione. I risultati arriveranno, anche perché prima di questi ultimi due negativi venivamo da una bella serie di vittorie. Ripartiamo da sabato contro il Cagliari e poi penseremo al Bayern. Sicuramente il prossimo mese sarà importante. Più ci avviciniamo alla finestagione, più aumenta l’importanza delle partite”. Sono le dichiarazioni di Nicolò ...

Voci da Hebron è una grande storia d'amore ...si ascolterà il celebre basso franco americano Nicholas Isherwood, uno dei cantanti più solidi sul repertorio contemporaneo e barocco in teatri quali La ...Assieme al coro delle voci bianche del Regio di Torino si esibiranno con "Il cerchio della vita". Ma cosa sappiamo sulla cantautrice e scrittrice italiana, nota in passato con il solo nome d'arte ...Venerdì 9 agosto 2024 alle ore 21.00 il piazzale Foro Boario di Edolo (Brescia), in via Morino, ospita una tappa del tour RengaNek Live 2024 di Francesco Renga e Nek, nell'ambito del festival Valle ...