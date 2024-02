Vittorio Emanuele di Savoia | camera ardente alla Reggia di Venaria

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stata allestita nella cappella di Sant'Uberto, parte del complesso delladiReale, ladidi. La bara del figlio dell'ultimo sovrano italiano Umberto II, è stata accompagnata dal figlio,Filiberto, che si è fermato in raccoglimento accarezzandola. Appoggiato a terra su un tappeto davanti all’altare, coperto da una composizione di rose bianche, blu e rosse a formare il simbolo della casata, il feretro è avvolto da uno stendardo con lo stemma reale. Ai suoi piedi due composizioni di fiori, una della vedova, Marina Doria, l’altra diFiliberto, della moglie Clotilde e delle principesse Vittoria e Luisa. Intorno all’altare, le corone delle delegazioni di Spagna e ...

A Venaria Reale, ad accompagnare il feretro Emanuele Filiberto Torino, 9 feb. (askanews) - A Venaria Reale aperta la Camera ardente per Vittorio Emanuele di Savoia. Una piccola folla ha ...