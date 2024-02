Vitoria Guimaraes-Benfica domenica 11 febbraio 2024 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Esame probante per le Aquile

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ Arthur Cabral l’uomo copertina di questo periodo del: il brasiliano ha trovato grande continuità sotto-porta e sta segnando gol pesantissimi, che stanno aiutando la squadra in tutte le competizioni. Giovedì notte è stato nuovamente lui ad aprire le marcature, contribuendo in maniera decisiva alla conquista della semifinale di Taça de Portugal: il Vizela InfoBetting: Scommesse Sportive e

La lotta per un posto nelle coppe europee incrocia quella per la salvezza nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato portoghese. Il ... (infobetting)

La lotta per un posto nelle coppe europee incrocia quella per la salvezza nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato portoghese. Il ... (infobetting)

Ventunesima giornata de la Liga Portugal Betclic: ostacolo impegnativo per il Benfica a Guimaraes. Ultime notizie e link streaming ...La clamorosa sconfitta in Coppa d'Africa con la Repubblica Democratica del Congo è costata cara a Rui Vitoria che è stato esonerato dall'Egitto. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico c ...Clamorosa fumata nera nella trattativa fra l'Hellas Verona ed il Vitoria Guimaraes per l'attaccante André Silva.