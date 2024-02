Viterbo | muore e non vuole moglie e figli al proprio funerale | lo fa scrivere sui manifesti funerari

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le epigrafi che il signor Mario (nome di fantasia), di Ardea, ha fatto affiggere nel suo paesino di origine, in provincia didove questa mattina si svolgerà la cerimonia funebre, è chiara: “Il defunto non gradisce alla presenza dei, del genero e della”. L’uomo, 74 anni residente ad Ardea, è morto all’alba di mercoledì 7 febbraio all’ospedale Goretti di Latina. Secondo quanto riporta Il Messaggero nell’edizione locale, Mario ha organizzato il suo ultimo viaggio nei minimi dettagli prima di passare a miglior vita. Compreso contattare una ditta di onoranze funebri di Aprilia lasciando detto quello che voleva fosse scritto suidi lutto: voleva che fosse scritto chiaramente che non voleva la partecipazione dell’ormai vedova, dei ...

