Virtus Bologna-Monaco oggi in tv | Eurolega basket 2024 | orario | programma | streaming

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Impegno casalingo per lainvenerdì 9 febbraio la Segafredo Arena sarà teatro della sfida tra le V-nere e l’AS, con l’inizio del match previsto alle ore 20:30 per una serata che promette scintille. I bolognesi vogliono dare continuità al successo interno della settimana scorsa contro il Partizan Belgrado (88-84), che gli ha consentito di rimanere al terzo posto in solitaria con 16-9 di record dietro al Real Madrid e al Barcellona. Coach Luca Banchi affiderà i palloni decisivi sicuramente ad ‘Iffe’ Lundberg e a Marco Belinelli, con Tornike Shengelia pronto a dare il suo contributo nei momenti che contano., è sfida al vertice incontro ilL’AS ...

Successo nettissimo nell’ultimo incontro della 19a giornata di Serie a 2023-2024 per la Virtus Segafredo Bologna . In questo autentico monday night ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Monaco , sfida valida per la 26^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Le Vu ... (sportface)

Virtus Segafredo Bologna contro AS Monaco : la sfida della Segafredo Arena che andrà in scena domani alle 20:30 svela tanti dei temi che si possono ... (oasport)

La Virtus Bologna prova a consolidare la posizione alle spalle di Real Madrid e Barcellona in Eurolega. Per farlo, dovrà superare l'AS Monaco. Le parole di Luca Banchi alla vigilia della sfida con AS ...Banchi: "Monaco è un’avversaria di altissimo livello e come testimoniato dai 4 successi consecutivi ottenuti nelle ultime gare, arriverà a Bologna in un ottimo stato di forma" ...Domani alle 20.30 alla Segafredo Arena il confronto con i monegaschi. Toko Shengelia: “Non c’è spazio per sbagliare” ...