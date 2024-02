Violento pestaggio in carcere “Incappucciato e preso a calci e pugni” 10 agenti coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Immagini cruente quelle che arrivano dall’istituto penitenziario di Reggio Emilia.con un federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poisul volto e sul costato, calpestato con gli scarponi, trattenuto alcuni minuti per braccia e gambe daglidella polizia penitenziaria. Poi denudato e sollevato di peso, sempre col cappuccio in testa, fino ad essere trascinato in cella. Una violenza inaudita quella subita da un 40enne detenuto tunisino, il 3 aprile in un corridoio delemiliano. Le immagini, riprese dalle telecamere interne del penitenziario, mostrano diversidella polizia penitenziaria prendere al’uomo. “Immagini agghiaccianti”, commenta l’avvocato della vittima.Leggi anche: “Vestiti sporchi, scarafaggi ...