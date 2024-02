Violazione del regolamento al Grande Fratello | scoppia la polemica sul web

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nuova puntata della soap ‘La Coerenza di Greta’, dopo la prima stagione ‘Mirko ti amo, ma forse non più’, e la seconda ‘Vittorio, da fratellino a …’, adesso è arrivato un nuovo capitolo, che ha a che fare con unadeldel. Solo una settimana fa Greta Rossetti ha vestito i panni di garante deldel, di vigilessa inflessibile ed ha fatto notare agli autori che Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi non hanno usato il microfono: “Se io mi scordo il microfono un secondo mi richiamano subito. Poi c’è gente che parla senza e va bene non dicono nulla. non è giusto, perché le regole sono uguali per tutti e le regole dicono che non si può parlare senza microfono. Ora vado ad avvisare che qui qualcuno non usa il ...