Vinicio Capossela arriva a Bergamo | concerto al Donizetti per il suo tour

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sarà sabato 4 maggio 2024 al Teatrodicon ilCon i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti in teatro per presentare il suo ultimo lavoro discografico Tredici Canzoni Urgenti, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto. Al via la prevendita dei biglietti. Ad accompagnaresul palco Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono.è uno degli ultimi preziosi appuntamenti di un viaggio in musica che nell’autunno del 2023 ha attraversato tutta la Penisola, toccando ben 29 ...