Vigilare sempre sul fascismo | dunque

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Non si sa più cosa fare. Dice: già, e ilche torna? Giusto. Mai dimenticare che marea di stronzi gli diede anima e corpo la prima volta, mai scordarsi di Matteotti, dei fratelli Rosselli, del pentimento di Norberto Bobbio, quantunque mai piaciuto a Gad (lo raccolse il fascista Buttafuoco, e ben che fece). Mai perdere di vista l’orgoglio del professor Ruffini, il quale al fascio dissedi no. Giusto. Intanto ilè di nuovo alle porte. Repubblica tira il nero del risorgente regime come nemmeno un paio di buoi. Formigli, figurarsi se perde l’occasione di analizzare ilincombente a partire da Romolo e Remo. Spunta la Francia dal fondo. La Svezia. L’Ungheria. Corre l’Europa sul filo del sovranismo.. Ci mancherebbe. A condizione di mai ...