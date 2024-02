Vietri e il ‘GOS in Love’ | terzo incontro dei giovani Otorinolaringoiatri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 50 medicidi Campania e Calabria si ritroveranno presso la Sala Consiliare del Comune disul Mare alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio 2024 per il 3°Scientifico deiaderenti alla Società Italiana dia e Chirurgia Cervico Facciale (SIOeChCF) per discutere e confrontarsi sulle Emergenze in ORL, un tema attuale, complesso e affascinante. A salutare relatori e partecipanti al convegno sarà il sindaco disul Mare e consigliere provinciale Giovanni De Simone. Una discussione, quella organizzata dal Gruppo Campania del GOS e che vede come responsabili scientifici i dott. Nunzio Accardo e Pasquale Viola, che metterà al centro le nuove idee sull’argomento ...