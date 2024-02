VIDEO – Serie A | top 10 assist di gennaio | vince 1 dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il canale YouTube dellaA ha pubblicato uncon all’interno i 10 miglioriserviti a1 da parte di giocatori– Il canale YouTubeA ha condiviso uncon le 10 miglioriserviti anel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top 10 degliserviti lo scorso mese durante questo campionato, che vedente Marcus Thuram che di tacco ha servito il pallone a Hakan Calhanoglu per il momentaneo 0-3 in Monza-Inter. In nona posizione si trova un altro giocatore. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan che ha servito uno splendido passaggio a Lautaro Martinez ...