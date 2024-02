VIDEO | Roman Reigns e The Rock dalla stessa parte | ecco l’addio simultaneo al Wrestlemania Kickoff di Las Vegas

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) The. E’ questo quello che è emerso durante laConference di ieri notte, che ci ha regalato un colpo di scena incredibile: nonostante l’accordo tra il Tribal Chief ed il People’s Champion, Cody Rhodes ha cambiato idea ed ha scelto proprio l’Undisputed WWE Universal Champion come avversario per, cambiando tutte le carte in tavola. Come abbiamo visto, l’incontro è stato reso ufficiale, nonostante la rabbia di Thestesso (e di), con addirittura minacce nei confronti di Triple H perpetrate dal nuovo membro del Cda di TKO (di fatto “capo” dello stesso The Game). Non crea dunque troppo stupore il fatto che il campione ...