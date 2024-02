Video e foto alle studentesse | professore sospeso per molestie all' Università di Torino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un docente dell'diè statoper un mese per una chat irriguardosa consconvenienti inviate. Il docente lavora al Dipartimento di Filosofia e il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato preso dopo la segnalazione di alcune, come riferisce il Corriere della Sera. Un'iniziativa che arriva a pochi giorni di distanza dalla manifestazione andata in scena negli spazi del rettorato per denunciarefisiche e verbali all'interno della comunità accademica.