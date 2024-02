Viale dei Mille | idee e prospettive L’obiettivo è quello di migliorare sia la circolazione che la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Perdeia Colle sono molte le nuovee le. Si tratta di uno degli assi viari che, recentemente, è stato più ‘toccato’ da interventi di privati (nuove aperture sotto il profilo commer-ciale, ma anche spostamenti) e novità sul lato del pubblico (la progettazione della realizzazione di una nuova rotonda). L’interesse è suscitato dal fatto che si tratta di una delle principali vie di comunicazioni interne alla città. Perdeiil nuovo piano del traffico sostanzialmente prevede il suo declassamento e la riprogettazione con l’inserimento di uno spartitraffico centrale a raso, che può materializzarsi in altezza ed in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (quella che solita-mente viene chiamata isola salvagente) o per impedire la svolta a ...