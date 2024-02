Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)DEL 9 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULL’ANAGNINA NEI PRESSI DI VERMICINO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; PREVISTI INOLTRE TRENI SPECIALI SULLA TRATTA EXTRAURBANA TRA FLAMINIO E SANT’ORESTE, E BUS NAVETTA TRA SANT’ORESTE E CATALANO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È ...