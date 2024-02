Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)DEL 9 FEBBRAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E-TERAMO; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IND IREZIOEN DI ALBANO; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA SULL’ANAGNINA NEI PRESSI DI VERMICINO, DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DELLA: DA STASERA E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA E PRECIPITAZIONI SPARSE ...