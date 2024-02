Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)DEL 9 FEBBRAIOORE 18:35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA E TOR LUPARA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRE FILE, MA PER INCIDENTE SULLA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA IN DIREZIONE GROTTAFERRATA. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SULLA FERROVIAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO. PERTANTO, SULLA TRATTA URBANA, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, ...