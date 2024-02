Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)DEL 9 FEBBRAIOORE 18:05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. UNA RACCOMANDAZIONE ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, A CAUSA DEL VENTO FORTE SU MOLTE STRADE REGIONALI. SEMPRE IMPORTANTE MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE PRECEDE. MASISMA ATTENZIONE IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral