Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024)DEL 9 FEBBRAIOORE 10:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE DIIN ESTERNA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI E ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SULLA FERROVIAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO. PERTANTO, SULLA TRATTA URBANA, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 ...