Via libera al polatuzumab | terapia innovativa per linfoma diffuso a grandi cellule B

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) MILANO – Per la prima volta negli ultimi venti anni, l’Agenzia italiana del Farmaco ha dato il suo ok a unaper il trattamento in prima linea dei pazienti affetti daB, il tipo di cancro aggressivo più comune tra quelli che colpiscono il sistema linfatico. Con 500mila nuove diagnosi all’anno in tutto il mondo – poco più di 13mila casi solo in Italia soprattutto tra gli over 65, ma non sono infrequenti pazienti con più di 40 anni – arrivare a un farmaco per contrastare il progredire della malattia era da tempo uno degli obiettivi della ricerca. Ora l’Aifa lo ha approvato. Si tratta delvedotin, che potrà essere somministrato ai pazienti adulti in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e ...