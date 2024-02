“Vestito come a un prediciottesimo camorrista” | bufera sul giornale dopo i commenti su Geolier

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Una delle principali attrattive artistiche del Festival di Sanremo attualmente in onda è, rapper napoletano che si è conquistato gli onori della cronaca per motivazioni non strettamente canore. In primis è stato criticato per aver pubblicato il suo testo in napoletano, ignorando le regole grammaticali della lingua partenopea considerata Patrimonio dell’Unesco; in secundis è stato criticato per aver preso un jet privato per volare da Napoli a Sanremo,si evince da un post poi cancellato dal suo profilo Instagram. Adesso, suo malgrado, finisce nuovamente sulle prime pagine dei giornali per motivazioni extra-canore. Questa volta però le sue responsabilità sono “limitate”, anzi, è stato tirato in ballo dal sito Eppen, costola editoriale del quotidiano L’Eco di Bergamo. Il commento velenoso su ...