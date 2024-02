Veronica Lucchesi | la voce del duo LRDL debutta al cinema con il film ”GLORIA!” | il film sarà disponibile dall’11 aprile

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Debutto assoluto perdel duo La Rappresentante di Lista alneldove interpreterà il ruolo di Bettina., alcon ilUfficio StampaJacopo Bistacchiadel noto duo La Rappresentante di Lista, composto dae Dario Mangiaracina, duetterà stasera a Sanremo con la cantante Annalisa (in gara con l’inedito “Sinceramente“, già in testa alle classifiche italiane e tra i più trasmessi dalle radio)Eseguiranno la cover del famosissimo ...

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 9 febbraio 2024 – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA torna dal vivo: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina annunciano oggi le date del tour nei club di tutta Italia previste per ...Per la serata cover di oggi a Sanremo 2024 un grande ritorno: La rappresentante di lista si esibirà con Annalisa.La Rappresentante di Lista torna dal vivo: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina annunciano le date del tour nei club di tutta Italia previste per il prossimo autunno. A partire da novembre un nuovo ...