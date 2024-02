Verona | Baroni | “Dobbiamo fare punti se vogliamo salvarci | Noslin avrà spazio”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Monza, valida per la 24ª giornata di campionato: “Ci servono, soprattutto in trasferta. Giochiamo allo stesso modo con tutti gli avversari. Stiamo lavorando tanto sul collettivo e cerchiamo di inserire velocemente i ragazzi nuovi. La partecipazione alle sedute aiuta i nuovi arrivati ad ambientarsi. La sconfitta di Napoli fa male, mamigliorare anche su queste situazioni se”. Sulle scelte di formazione: “Suslov è stata una piacevole sorpresa, ci darà una grande mano nel finale di stagione. Domenica è squalificato e penso che lo sostituirà uno dei nuovi.si sta ritagliando il suoda titolare e probabilmente lo ...

Dopo la fine del mercato di Gennaio, il Verona ha rivoluzionato la Rosa, mettendo l'allenatore Marco Baroni nella scomoda posizione di dover gestire un gruppo nuovo e dalle qualità tutte da scoprire.Finita la sessione invernale del calcio mercato, in vista di Monza-Hellas Verona di domenica 11 febbraio (calcio inizio ore 15) altro scontro cruciale per i gialloblù di Baroni sulla strada della salv ...Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni ha presentato il match contro il Monza in programma domenica alle ore 15 allo U-Power Stadium. Di seguito, dunque, le sue principali dichiarazioni.