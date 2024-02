Vede la Polizia | si dà alla fuga e lancia la droga dal finestrino | inseguimento per le vie di Civitavecchia

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Sequestrati oltre 2 kg. di hashish e 5 proiettili calibro 22. Ladi Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese di 26 anni in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti., 9 febbraio 2024 – Gli agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 26enne, cittadino albanese, perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia, durante un posto di controllo, ha intimato l’alt ad un’autovettura che, dopo una brusca manovra, si è data. I poliziotti, durante l’, hanno notato che l’uomo, mentre eraguida, ha ...

Si tratta di un giovane straniero che mandando in frantumi la vetrata di un portone nel tentativo di nascondersi, si è procurato gravi ferite da taglio. Trasportato in Codice rosso all'ospedale Niguar ...Le indagini avviate dalla Polizia Municipale hanno permesso di stringere il cerchio ...su 5.477 cartelle esattoriali inviate a dicembre scorso. I 60 salernitani si sono visti recapitare un avviso di ...Il Comitato Regionale FCI dell’Emilia-Romagna non si è lasciato sfuggire l’occasione migliore per premiare Eugenio Amorosa, il dirigente di Polizia Stradale andato in quiescenza all’inizio dell’anno e ...