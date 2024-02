Vandali in azione nel parcheggio del Forum Devastate a colpi di mazza 50 automobili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Decine di autodaneldeld Assago. Sarebbero almeno una cinquantina le auto in sosta neladiacente l’autostrada (via del Mare) prese di mira da un commando di teppisti che a bastonate ha infranto finestrini, parabrezza e lunotti. Si tratta di auto di fan di Claudo Baglioni che hanno assistito al concerto in calendario ale di Pucci in scena al teatro Re-Power. Tutti furibondi tanto che sul posto sono intervenuti i carabineri. E a essere bersagliati anche gli addetti ai lavori sommersi dalle proteste degli utenti. "All’indomani di quanto accaduto nei parcheggi davanti le strutture ricreative che hanno sede ad Assago, l’amministrcomunale si è subito attivata per bloccare sul nascere episodi di questo genere ...