Valuteremo se c' è stata truffa Caso Travolta | Rai minaccia di fare causa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Rai ha avviato le opportune verifiche sule si riserva di adire le vie legali se si dovessero accertare inadempienze contrattuali da parte dell'attore e dell'agenzia che lo rappresenta. Lo ha spiegato il direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, a margine della conferenza stampa del festival di Sanremo. «Il contratto che abbiamo stipulato con, con la sua agenzia, la società Divina Luna, prevede espressamente l'impegno da parte loro a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto», ha detto Ciannamea. Per cui, ha aggiunto, «la Rai ha avviato ogni opportuna verifica per ...