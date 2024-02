Valerio Pastore | fidanzato di Alessandra Amoroso dopo Stefano Settepani | “La persona che ho sempre desiderato”

(Di venerdì 9 febbraio 2024), in gara alla 74esima edizione di Sanremo 2024, è finalmente innamorata e felice. E’ quanto emerso da una recente intervista a Cosmopolitan nel corso della quale ha parlato del nuovodi: le parole della cantante Durante l’intervista nel podcast di Cosmopolitan, Mano sul Cuore,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Alessandra Amoroso arriva al Festival di Sanremo 2024 da esordiente in gara fra i Big. Non sarà la prima volta della cantautrice di Galatina sul ... (quotidiano)

Sebbene non lo abbia mai nominato, la Amoroso ha spiegato come col suo nuovo fidanzato, Valerio Pastore, le cose stiano andando a gonfie vele. In particolare la cantante ha, di fatto, spiegato con un ...Alessandra Amoroso ha parlato della sua nuova relazione sentimentale ma ha gettato contemporaneamente un’ombra sui rapporti con gli ex compagni.La cantante salentina, tra i big della 74°esima edizione del Festival di Sanremo, ha parlato del suo nuovo compagno, il videomaker Valerio Pastore.