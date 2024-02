Valentino Colia | travolto e ucciso da un ubriaco senza patente | niente patteggiamento

(Di venerdì 9 febbraio 2024)a 4 anni per Bogdan Pasca, il 33enne imputato per omicidio stradale per avervalida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, una bici con due 15enni. Nell'incidente, avvenuto Garbagnate Milanese (Milano), perse la vita...

«Quello di oggi è stato un primo passo verso la giustizia». Lo ha detto in lacrime Emilia, la madre di Valentino Colia, il 15enne travolto e ucciso, mentre era in bici con un'amica, a Garbagnate ...La dinamica dell ’incidente avvenuto in via Kennedy, a Garbagnate Milanese era stata ripresa dalle telecamere di un negozio. Bogdan Pasca era stato già denunciato per guida senza patente, e l'ultima ...Il gip Luca Milani ha ritenuto incongrua la pena proposta. Al patteggiamento si sono opposti i familiari della vittima, col legale Carlo Fontana, che erano in Tribunale con amici e compagni del 15enne ...