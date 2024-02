Valditara “salva” i 387 docenti che avevano fatto il concorso suppletivo perché avevano il Covid | “Garantiamo la continuità”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladidattica vale più della sentenza del Consiglio di Stato. I 387risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 che in virtù della recente decisione di palazzo Spada rischiavano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito, saranno “graziati” – almeno per il corrente anno scolastico – dal ministero dell’Istruzione e del Merito. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri dallo stesso inquilino di viale Trastevere: “Abbiamo attivato le opportune iniziative normative per consentire il superamento delle criticità dovute al mutato orientamento giurisprudenziale che renderebbe inutilmente superate le prove suppletive da parte di questi”, ha spiegato il ministro Giuseppe. Il caso è nato nei giorni scorsi quando i magistrati hanno ...

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Per affrontare il problema della violenza contro il personale scolastico, bisogna “ripristinare la cultura del rispetto, che significa anche riconoscere e fa ...Il Ministro Valditara e la Guardia di finanza hanno sottoscritto oggi al Ministero un Protocollo d’intesa per il contrasto ai “diplomifici”.(Mi-lorenteggio.com) Varese, 5 febbraio 2024 – Stamane uno studente minorenne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni, per aver ferito con una coltellata un’insegnate all’ingresso a sc ...