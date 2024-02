Va a buttare la carta | via la borsa dall’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si è allontanata pochi minuticon le portiere chiuse – ma non a chiave – e questo lasso di tempo è stato sufficiente ad un ladro per prenderle lache aveva nell’abitacolo. È il furto di cui è stata vittima una pensionata saronnese l’altra mattina nel parcheggio di un supermercato. La saronnese aveva appena finito di fare la spesa: ha caricato la spesa sulla propria vettura una Panda lasciata in sosta sotto la tettoia davanti al punto vendita. Ha messo nell’abitacolo anche la propriapersonale grigia. Ha chiuso la portiera e si è allontanata di qualche passo per usare il cestino situato a poca distanza. Quando è tornata alla vettura il mano lesta aveva già messo a segno il proprio colpo. Alla pensionata non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri e bloccare tutte le carte di credito. Le resta ...