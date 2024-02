Usa | Trump vince i caucus repubblicani in Nevada | 97 | 6% dei voti e terzo Stato consecutivo per il Tycoon | 2 | 4% per Binkley

I giudici scettici sull'esclusione dell'ex presidente dal voto in Colorado: presto la sentenza Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024 . La Corte si è mostrata ... (dayitalianews)

7.45 L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump , ha vinto le primarie repubblicane anche in Nevada , dove non ha affrontato concorrenti di peso. Lo si ... (servizitelevideo.rai)

L’ex presidente americano Donald Trump vince il caucus GOP del Nevada per USA 2024 . Attese ora le primarie repubblicane in South Carolina, lo Stato ... (periodicodaily)

Sul presidente Usa il leader del Cremlino si è limitato ad un commento sarcastico. "Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho parlato con Biden", ha detto. Mentre su Trump lo zar ha ...Si tratta della terza vittoria consecutiva (dopo Iowa e New Hampshire) che lancia Trump come leader indiscusso dei repubblicani. Usa, Trump vince i caucus in Nevada: superato Binkley Trump era l’unico ...Biden e Trump E non manca un affondo sul presidente Usa Joe Biden: «Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ci ho parlato». E poi sarcastico: «Non posso ricordarmi tutto». «Avevo un buon ...