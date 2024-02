Usa | lapsus e scivoloni | tutte le gaffe di Joe Biden

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Giovedì scorso ha detto 'Sisi del Messico' e prima ancora ha confuso Kohl con Merkel, Mitterrand con Macron Sono molte le, iche Joeha accumulato da quando è alla Casa Bianca. L'ultimo in ordine di tempo risale alla scorsa notte, proprio durante la conferenza stampa in cui il presidente ha reagito

(Adnkronos) – Sono molte le gaffe, i lapsus che Joe Biden ha accumulato da quando è alla Casa Bianca. L'ultimo in ordine di tempo risale alla scorsa notte, proprio durante la conferenza stampa in cui ...Ecco una carrellata di alcune delle più note gaffes dell'81enne presidente Usa: 2008: durante la sua campagna da vicepresidente di Barack Obama, Biden descrisse quest’ultimo come "il primo ...In una conferenza stampa l'attuale presidente degli Stati Uniti ha commentato il rapporto sul caso della conservazione e divulgazione di documenti altamente classificati in cui il procuratore speciale ...