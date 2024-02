Usa 2024 | Trump vince primarie Nevada

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 7.45 L'ex presidente degli Stati Uniti,, ha vinto lerepubblicane anche in, dove non ha affrontato concorrenti di peso. Lo si apprende dalle proiezioni del New York Times e del Washington Post.ha conquistato il 97,6% dei voti, mentre Ryan Binkle, un pastore del Texas poco conosciuto, ha ottenuto il 2,4%. Con i successi in Iowa, New Hampshire e, l'ex presidente americano è vicino a conquistare la nomination.