USA 2024 | Trump vince il caucus del GOP del Nevada

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’ex presidente americano DonaldilGOP delper USA. Attese ora le primarie repubblicane in South Carolina, lo Stato della principale rivale di, Nikki Haley. USAildelL’ex presidente americano Donaldha stravinto ildei repubblicani in, ottenendo il 99%

I giudici scettici sull'esclusione dell'ex presidente dal voto in Colorado: presto la sentenza Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024 . La Corte si è mostrata ... (dayitalianews)

Sanremo 2024 , Gazzelle arriva in motorino al teatro Ariston | VIDEO Gazzelle , uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 , ha postato un ... (tpi)

7.45 L'ex presidente degli Stati Uniti, Trump , ha vinto le primarie repubblicane anche in Nevada , dove non ha affrontato concorrenti di peso. Lo si ... (servizitelevideo.rai)

Giovedì, 8 febbraio 2024 Home > aiTv > Sanremo, Lorendana Bertè: mio obittivo è vincere e andare a Eurovision Sanrmo, 8 feb. (askanews) - "Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere...Io ...Biden e Trump E non manca un affondo sul presidente Usa Joe Biden: «Non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ci ho parlato». E poi sarcastico: «Non posso ricordarmi tutto». «Avevo un buon ...Il colloquio è stata l’occasione per confrontare le posizioni in vista degli impegni della presidenza italiana del G7, evidenziando la comune visione tra Italia e Usa nel promuovere le questioni ...