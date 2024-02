Upgraded | amore | arte e bugie | la recensione | amore o carriera? Entrambi!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il film:, 2023. Regia: Carlson Young. Genere: Commedia romantica. Cast: Camila Mendes, Archie Renaux, Marisa Tomei, Lena Olin. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video. Trama: Ana è un’aspirante gallerista: portata a Londra dal suo capo è pronta a tutto pur di farsi notare, l’incontro con un affascinante ragazzo del luogo è solo la ciliegina sulla torta: peccato che lei decida di mentirli sulla sua identità per conquistarlo. Ma si sa, lehanno le gambe corte… Su Prime arriva un nuova rom-com con protagonisti due giovani attori molto conosciuti dalle giovani generazioni di spettatori, la Camila Mendes di Riverdale e Do Revenge e l’Archie Renaux di Tenebre ed Ossa. Quando lo spettatore si approccia ad una ...

Camila Mendes interpreta una tirocinante ambiziosa che a Londra scova l'amore e un potenziale futuro per la sua carriera in Upgraded, nuova rom com disponibile su Prime Video.Che guardiate il Festival o meno, sappiate che prima, durante o al posto di Sanremo c'è parecchio da vedere su Prime Video, questo week end, tra novità e contenuti in scadenza.Prime Video propone il film dal titolo Upgraded. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale ...Una bugia bianca che dà il via ad un’affascinante catena di eventi, storie d’amore e opportunità.