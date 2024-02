Uomini e Donne | Pierpaolo Siano | chi è il corteggiatore di Ida Platano?

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 9 Febbraio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

“Di nuovo insieme - è successo a Sanremo”. Uomini e Donne - colpo di scena al Festival : gli ex beccati

Ma è finita oppure è vero che è ritorno di fiamma per la ex coppia di Uomini e Donne? E che coppia, storica per il pubblico di Maria De Filippi. A ... (caffeinamagazine)