Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 02 24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ora, io non so se è colpa mia che dopo quattro sere di fila a fare le 2 di notte (una per colpa di Affonzo, tre per colpa di Amadeus) vado in error 404 come gli inquilini del Grande Fratello di fronte ad un “individualista” uscito dalla bocca di Beatrice Luzzi, ma la mia espressione durante la frizzanteodierna diera abbastanza simile a quella di Orfeo Goldin qui sopra. E non so se è perché ormai non c’ho più l’età per ‘sti palinsesti selvaggi, o se è stata proprio terribilmente noiosa di suo. Accettasi feedback. No, ma sul serio siamo stati mezz’ora a parlare dell’ennesima uscita tra Orfeo e Barbara De Santi, quando a nessuno dei due frega una mazza dell’altro e lo sapevamo già da mo? Ma perché? Possibile che – tra tutti gli intrecci che ci saranno in quello sfruculiante parterre – non ci fosse NULLA DI MEGLIO ...