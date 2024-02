Uomini e Donne | famosa ex coppia riappare insieme al party di apertura di Sanremo 2024 Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Gatta ci cova fra una famosissima exdi? Dopo essere stati immortalati nel bel mezzo di un “limone” nelle scorse settimane, durante ildidella settantaquattresima edizione del Festival di, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono apparsi molto affiatati. Sarà davvero solo affetto come dichiarato dall’ex tronista diai microfoni di Non succederà più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli o forse forse c’è qualcosa di più? Eugenio non ha mai nascosto che il suo rapporto con Francesca sia ora molto sereno, per amore dei loro figli. Non siamo più unama saremo per sempre una famiglia, ha dichiarato più volte l’ex. Il ...