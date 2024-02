Uomini e Donne anticipazioni oggi | Gemma non accetta il rifiuto di Orfeo!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il cuore pulsante ditorna a scaldare le nostre giornate con una nuova puntata emozionante in onda, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 14:45 su Canale 5. Il Trono Classico e Over si fondono, promettendo colpi di scena e passioni travolgenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva la puntata dicolpo di scena! Ernesto torna ma al Trono Over. Corteggiato da 4 dame: Barbara rompe definitivamente con Orfeo L’amore è spesso un terreno accidentato, e sembra che Barbara e Orfeo abbiano attraversato una nuova tempesta. Leci rivelano che i due protagonisti vivranno un’uscita insieme che si trasformerà in un vero e ...