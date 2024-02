Università Statale | per le scienziate neomamme un bando per aiutarle a tornare sul campo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano – “Unesclusivamente diretto alle giovani mamme(assegniste o ricercatrici meritevoli non ancora strutturate), affinché, a fronte della presentazione di un progetto di ricerca, possano rientrare dalla maternità e accedere a uno stipendio di due anni e a un finanziamento per le loro ricerche, consolidando le loro idee progettuali e preparandosi meglio alla carriera futura”. Lo annuncia la prorettrice delladi Milano, con delega alla ricerca, Maria Pia Abbracchio. È il primosimile per l’ateneo, volto a "incoraggiare giovani ricercatrici, non ancora arruolate a tempo indeterminato, motivate a continuare la ricerca in accademia, rimuovendo i possibili ostacoli legati alla maternità che potrebbero impedire la prosecuzione della loro carriera scientifica”. Si chiama Re-Starting ...