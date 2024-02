Un’attesa durata undici anni Aumentano finalmente i rimborsi per arbitri | assistenti e osservatori dei Dilettanti e campionati giovanili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mola Ci sono voluti tredicidi attesa, mala buona notizia è arrivata. Il Consiglio Federale ha approvato l’aumento deispese arbitrali per le gare “regionali“ e “provinciali“, già entrati in vigore con effetto retroattivo a partire dalla data del primo gennaio 2024. Un leggero ritocco, vero, ma un giusto premio per l’impegno e i tanti sacrifici di migliaia di giovanissimi “fischietti“ i quali, per gli oltre 13 milioni di chilometri percorsi annualmente, fino al 31 dicembre 2023 ricevevano un rimborso di 0,21 euro al chilometro, mentre dall’inizio del nuovo anno il compenso è salito a 25 centesimi. Salvadanai che si riempiranno un po’ di più, anche se restano le criticità. In alcune categorie minori, infatti, molte partite vengono anticipate al sabato, vista l’indisponibilità di...