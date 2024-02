Un tempo sinonimo di uno stile eccessivo e chiassoso | oggi il pattern leopardato anima pantaloni sartoriali e jeans Inaspettatamente sofisticati

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo mesi di interminabile e grigissimo inverno, il guardaroba è alla ricerca di uno scossone, di un raggio di luce che possa illuminarlo ed elettrizzarlo. È dunque il momento deileopardati. Undi unoe non particolarmente raffinato,si riscoprono. Pronti a diventare un basic dell’armadio da sfare in mille modi diversi. Da mattina a sera, insieme a camicie inamidate, pullover essenziali, trench e caban dal fascino senza: sarà un Inverno all’insegna deileopardati. ...

Quando ho scritto questa canzone ero in un momento non facile, ero vittima del poco tempo e del tanto caos che c'è in questo mondo oggi. Volevo che una canzone fermasse tutto ciò, perciò l'ho scritta.GAMeC, un museo che cresce nel tempo, allarga l'orizzonte e invita a "Pensare come una montagna". Bilancio e numeri della Galleria ...Il testo completo della canzone Casa mia, cantata da Ghali. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.