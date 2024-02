Un reporter vale un sicario Putin getta la maschera davanti a Carlson

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Evan Gershkovich è un giornalista americano del Wall Street Journal, rinchiuso in carcere in Russia da quasi un anno con l’accusa di spionaggio. Accuse per le quali le autorità russe non hanno mai fornito evidenze. Tuttavia, potrebbe essere rilasciato “se i nostri partner prenderanno iniziative analoghe”, ha spiegato Vladimira Tucker. All’ex mezzobusto di Fox News, unico giornalista occidentale a cui ha accordato un’intervista dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina che sta per compiere due anni (ecco perché), il presidente russo ha ribadito l’apertura a uno scambio: “Si sta discutendo di alcuni termini attraverso i canali dei servizi speciali. Credo che si possa raggiungere un accordo”. “Non ha senso tenerlo in prigione in Russia”, ha aggiunto. Ha quindi lasciato intendere che potrebbe essere disposto a un accordo, come accaduto a fine ...