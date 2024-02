Un posto al sole | spoiler 9 febbraio | Raffaele tenta di far riappacificare Ornella e Giulia

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Venerdì 92024, su Rai Tre verrà trasmessa una nuova puntata di Unal. Ma cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Glifanno sapere che le novità riguarderanno da vicino, che neltivo di farcon, inviterà Luca a pranzo. Il primario nel corso del nuovo episodio si sottoporrà inoltre ad una nuova visita di controllo. Michele avrà modo di poter intervistare in trasmissione l’imprenditore Flavio Federici. Scopriamo qualche anticipazione in più. Unal, anticipazioni 9Nel corso della puntata di Unal, in programma venerdì 9...